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Путин рассказал о создании арктической станции "Снежинка"
Путин рассказал о создании арктической станции "Снежинка" - РИА Новости, 27.03.2025
Путин рассказал о создании арктической станции "Снежинка"
Новые зеленые технологии для использования в Арктике будут отрабатываться "в поле" - на арктической станции "Снежинка", которую планируется создать на Ямале до... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:55:00+03:00
2025-03-27T20:55:00+03:00
2025-03-27T20:55:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Новые зеленые технологии для использования в Арктике будут отрабатываться "в поле" - на арктической станции "Снежинка", которую планируется создать на Ямале до конца 2028 года, сообщил президент России Владимир Путин. "Чтобы тестировать новые природосберегающие технологии в зоне полярного круга, в Ямало-Ненецком автономном округе до конца 2028 года планируется создать научно-образовательную станцию "Снежинка". Здесь международный коллектив ученых, исследователей будет, что называется, "в поле" отрабатывать зеленые технологии для Арктики, их применение в сфере жизнеобеспечения, телекоммуникаций, медицины и промышленности, новых материалов", - сказал Путин, выступая на форуме "Арктика – территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, арктика, ямал, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Арктика, Ямал, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о создании арктической станции "Снежинка"
Путин заявил, что новые зеленые технологии для Арктики будут отрабатывать в поле