https://ria.ru/20250327/putin-2007801075.html

Путин рассказал о создании арктической станции "Снежинка"

Путин рассказал о создании арктической станции "Снежинка" - РИА Новости, 27.03.2025

Путин рассказал о создании арктической станции "Снежинка"

Новые зеленые технологии для использования в Арктике будут отрабатываться "в поле" - на арктической станции "Снежинка", которую планируется создать на Ямале до... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:55:00+03:00

2025-03-27T20:55:00+03:00

2025-03-27T20:55:00+03:00

космос - риа наука

арктика

ямал

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Новые зеленые технологии для использования в Арктике будут отрабатываться "в поле" - на арктической станции "Снежинка", которую планируется создать на Ямале до конца 2028 года, сообщил президент России Владимир Путин. "Чтобы тестировать новые природосберегающие технологии в зоне полярного круга, в Ямало-Ненецком автономном округе до конца 2028 года планируется создать научно-образовательную станцию "Снежинка". Здесь международный коллектив ученых, исследователей будет, что называется, "в поле" отрабатывать зеленые технологии для Арктики, их применение в сфере жизнеобеспечения, телекоммуникаций, медицины и промышленности, новых материалов", - сказал Путин, выступая на форуме "Арктика – территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, арктика, ямал, россия, владимир путин