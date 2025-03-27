https://ria.ru/20250327/putin-2007799803.html

Путин назвал цель правительства в Арктике

Путин назвал цель правительства в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин назвал цель правительства в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил, что цель правительства РФ - повысить качество жизни людей в Арктике. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:48:00+03:00

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общество

россия

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цель правительства РФ - повысить качество жизни людей в Арктике. "Интегральная цель наших планов - повысить качество жизни людей в Арктике, создать современные условия для учебы и работы, для отдыха, для воспитания детей в этом суровом регионе, у которого удивительная сила притяжения", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.

https://ria.ru/20250327/putin-2007798939.html

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Путин: Ключевая цель – повысить качество жизни людей в Арктике Ключевая цель – повысить качество жизни людей в Арктике, создать современные условия для учёбы и работы, отдыха, воспитания детей в этом суровом регионе, у которого удивительная сила притяжения, отметил Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании МАФ. 2025-03-27T20:48 true PT0M38S

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общество, россия, арктика, владимир путин