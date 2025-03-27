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Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере - РИА Новости, 27.03.2025
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20:46 27.03.2025 (обновлено: 20:47 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007799360.html
Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере
Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ скорректировать программу поддержки малого и среднего бизнеса в северных регионах. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:46:00+03:00
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экономика
россия
мурманск
север
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ скорректировать программу поддержки малого и среднего бизнеса в северных регионах. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "У нас уже действует специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса в регионах Крайнего Севера. Важно повысить её эффективность. Прошу правительство скорректировать параметры этой программы, в том числе расширить список отраслей, на которые расширяется её действие, создать для некрупных компаний дополнительные возможности для привлечения льготных кредитов", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html
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экономика, россия, мурманск, север, владимир путин
Экономика, Россия, Мурманск, Север, Владимир Путин
Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере

Путин поручил улучшить программу поддержки малого и среднего бизнеса на Севере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ скорректировать программу поддержки малого и среднего бизнеса в северных регионах.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
«
"У нас уже действует специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса в регионах Крайнего Севера. Важно повысить её эффективность. Прошу правительство скорректировать параметры этой программы, в том числе расширить список отраслей, на которые расширяется её действие, создать для некрупных компаний дополнительные возможности для привлечения льготных кредитов", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ЭкономикаРоссияМурманскСеверВладимир Путин
 
 
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