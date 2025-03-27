Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере
Путин поручил улучшить программу поддержки малого и среднего бизнеса на Севере
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ скорректировать программу поддержки малого и среднего бизнеса в северных регионах.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
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"У нас уже действует специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса в регионах Крайнего Севера. Важно повысить её эффективность. Прошу правительство скорректировать параметры этой программы, в том числе расширить список отраслей, на которые расширяется её действие, создать для некрупных компаний дополнительные возможности для привлечения льготных кредитов", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.