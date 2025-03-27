https://ria.ru/20250327/putin-2007799360.html

Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере

Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере - РИА Новости, 27.03.2025

Путин поручил скорректировать программу поддержки бизнеса на Севере

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ скорректировать программу поддержки малого и среднего бизнеса в северных регионах. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:46:00+03:00

2025-03-27T20:46:00+03:00

2025-03-27T20:47:00+03:00

экономика

россия

мурманск

север

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ скорректировать программу поддержки малого и среднего бизнеса в северных регионах. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "У нас уже действует специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса в регионах Крайнего Севера. Важно повысить её эффективность. Прошу правительство скорректировать параметры этой программы, в том числе расширить список отраслей, на которые расширяется её действие, создать для некрупных компаний дополнительные возможности для привлечения льготных кредитов", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html

россия

мурманск

север

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, мурманск, север, владимир путин