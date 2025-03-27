https://ria.ru/20250327/putin-2007799096.html

Путин встретился с губернатором Мурманской области

Путин встретился с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 27.03.2025

Путин встретился с губернатором Мурманской области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область провел встречу с главой региона Андреем Чибисом. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:43:00+03:00

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политика

мурманская область

россия

андрей чибис

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область провел встречу с главой региона Андреем Чибисом. Российский президент в четверг прибыл в Мурманскую область. Глава государства возложил цветы к монументу "Защитникам Заполярья", а затем ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и проектами развития Северного морского пути. Также глава государства провел совещание по вопросам развития Арктической зоны и Арктического транспортного коридора и выступил на пленарном заседании форума "Арктика – территория диалога".

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Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Мурманской области Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Мурманской области 2025-03-27T20:43 true PT0M43S

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политика, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин