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Путин встретился с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 27.03.2025
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20:43 27.03.2025 (обновлено: 20:56 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007799096.html
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Путин встретился с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 27.03.2025
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область провел встречу с главой региона Андреем Чибисом. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:43:00+03:00
2025-03-27T20:56:00+03:00
политика
мурманская область
россия
андрей чибис
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область провел встречу с главой региона Андреем Чибисом. Российский президент в четверг прибыл в Мурманскую область. Глава государства возложил цветы к монументу "Защитникам Заполярья", а затем ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и проектами развития Северного морского пути. Также глава государства провел совещание по вопросам развития Арктической зоны и Арктического транспортного коридора и выступил на пленарном заседании форума "Арктика – территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007798094.html
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Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Мурманской области
Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Мурманской области
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политика, мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин
Политика, Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин
Путин встретился с губернатором Мурманской области

Путин встретился с губернатором Мурманской области Чибисом

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область провел встречу с главой региона Андреем Чибисом.
Российский президент в четверг прибыл в Мурманскую область. Глава государства возложил цветы к монументу "Защитникам Заполярья", а затем ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и проектами развития Северного морского пути.
Также глава государства провел совещание по вопросам развития Арктической зоны и Арктического транспортного коридора и выступил на пленарном заседании форума "Арктика – территория диалога".
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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