https://ria.ru/20250327/putin-2007798309.html

Путин заявил о необходимости обновить аэропорты на Крайнем Севере

Путин заявил о необходимости обновить аэропорты на Крайнем Севере - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заявил о необходимости обновить аэропорты на Крайнем Севере

Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:36:00+03:00

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россия

салехард

архангельск

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. "Аэропорты Крайнего Севера, особенно малые, нуждаются в обновлении. В ближайшие годы в рамках профильного национального проекта модернизируем 16 аэродромов арктической зоны, в том числе в Салехарде, Архангельске, на Ямале", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума. Он добавил, что задача правительства - поддерживать в Арктике разветвленную аэропортную сеть, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок.

https://ria.ru/20250327/putin-2007798094.html

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салехард

архангельск

арктика

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россия, салехард, архангельск, владимир путин, арктика