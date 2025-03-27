https://ria.ru/20250327/putin-2007798309.html
Путин заявил о необходимости обновить аэропорты на Крайнем Севере
Путин заявил о необходимости обновить аэропорты на Крайнем Севере - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о необходимости обновить аэропорты на Крайнем Севере
Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:36:00+03:00
2025-03-27T20:36:00+03:00
2025-03-27T20:37:00+03:00
россия
салехард
архангельск
владимир путин
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007791798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_495cfea229c70da80b98158cdc172527.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. "Аэропорты Крайнего Севера, особенно малые, нуждаются в обновлении. В ближайшие годы в рамках профильного национального проекта модернизируем 16 аэродромов арктической зоны, в том числе в Салехарде, Архангельске, на Ямале", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума. Он добавил, что задача правительства - поддерживать в Арктике разветвленную аэропортную сеть, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок.
https://ria.ru/20250327/putin-2007798094.html
россия
салехард
архангельск
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007791798_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_ed282240f386c4a683ffc96ba67c7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, салехард, архангельск, владимир путин, арктика
Россия, Салехард, Архангельск, Владимир Путин, Арктика
Путин заявил о необходимости обновить аэропорты на Крайнем Севере
Путин: аэропорты на Крайнем Севере, особенно малые, нуждаются в обновлении