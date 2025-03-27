https://ria.ru/20250327/putin-2007797157.html
Путин поручил создать центр по изучению вечной мерзлоты
Путин поручил создать центр по изучению вечной мерзлоты - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поручил создать центр по изучению вечной мерзлоты
Президент РФ Владимир Путин предложил создать центр по изучению вечной мерзлоты, для этой работы привлечь специалистов из ведущих федеральных и региональных... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:32:00+03:00
2025-03-27T20:32:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать центр по изучению вечной мерзлоты, для этой работы привлечь специалистов из ведущих федеральных и региональных институтов. "Предлагаю создать специальный научный центр для мониторинга многолетней мерзлоты, привлечь к этой работе ведущие федеральные и региональные институты. Их исследования станут научной базой для технологии адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007795973.html
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россия, владимир путин, арктика
Россия, Владимир Путин, Арктика
Путин поручил создать центр по изучению вечной мерзлоты
Путин поручил создать центр по изучению вечной мерзлоты и привлечь специалистов