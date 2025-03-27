https://ria.ru/20250327/putin-2007797017.html

Путин предложил учредить гранты имени Чилингарова

Путин предложил учредить гранты имени Чилингарова - РИА Новости, 27.03.2025

Путин предложил учредить гранты имени Чилингарова

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить специальные гранты имени Артура Чилингарова для исследовательских проектов в Арктике. РИА Новости, 27.03.2025

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космос - риа наука

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арктика

владимир путин

артур чилингаров

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил учредить специальные гранты имени Артура Чилингарова для исследовательских проектов в Арктике. "Север всегда притягивал к себе смелых, настоящих лидеров. Один из таких подвижников - выдающийся исследователь, полярник, ученый Артур Николаевич Чилингаров. Предлагаю в его память учредить специальные гранты и нацелить их на поддержку молодежных инициатив в рамках экологических, просветительских, научных проектов в Арктике", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, арктика, владимир путин, артур чилингаров