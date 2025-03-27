Путин предложил учредить гранты имени Чилингарова
Путин предложил учредить гранты имени Чилингарова для научных проектов в Арктике
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил учредить специальные гранты имени Артура Чилингарова для исследовательских проектов в Арктике.
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"Север всегда притягивал к себе смелых, настоящих лидеров. Один из таких подвижников - выдающийся исследователь, полярник, ученый Артур Николаевич Чилингаров. Предлагаю в его память учредить специальные гранты и нацелить их на поддержку молодежных инициатив в рамках экологических, просветительских, научных проектов в Арктике", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.
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