https://ria.ru/20250327/putin-2007796729.html
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности, создаст прочный задел для будущих поколений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:30:00+03:00
2025-03-27T20:30:00+03:00
2025-03-27T20:30:00+03:00
россия
арктика
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007783504_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_98c614a89bfbb16d04fcb3f465c37232.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности, создаст прочный задел для будущих поколений, заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона (Арктики - ред.) создадим прочный задел для будущих поколений", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007783504_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_08dab193f6398add81460ca929044567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, владимир путин, экономика
Россия, Арктика, Владимир Путин, Экономика
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин
Путин: Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности