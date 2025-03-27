https://ria.ru/20250327/putin-2007796729.html

Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин

Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин

Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности, создаст прочный задел для будущих поколений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:30:00+03:00

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2025-03-27T20:30:00+03:00

россия

арктика

владимир путин

экономика

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности, создаст прочный задел для будущих поколений, заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона (Арктики - ред.) создадим прочный задел для будущих поколений", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

россия

арктика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, арктика, владимир путин, экономика