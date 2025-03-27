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Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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20:30 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007796729.html
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности, создаст прочный задел для будущих поколений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
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россия
арктика
владимир путин
экономика
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности, создаст прочный задел для будущих поколений, заявил президент РФ Владимир Путин. "Несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона (Арктики - ред.) создадим прочный задел для будущих поколений", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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россия, арктика, владимир путин, экономика
Россия, Арктика, Владимир Путин, Экономика
Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, заявил Путин

Путин: Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия обеспечит комплексное развитие Арктики, несмотря на сложности, создаст прочный задел для будущих поколений, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона (Арктики - ред.) создадим прочный задел для будущих поколений", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
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