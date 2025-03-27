https://ria.ru/20250327/putin-2007795973.html
Путин назвал Арктику территорией громадных возможностей
Путин назвал Арктику территорией громадных возможностей - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал Арктику территорией громадных возможностей
Арктика - территория громадных возможностей для специалистов различных сфер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:26:00+03:00
2025-03-27T20:26:00+03:00
2025-03-27T20:28:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арктика - территория громадных возможностей для специалистов различных сфер, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Арктика - это территория громадных возможностей для специалистов самых разных профессий и предпринимателей, и молодых семей", - сказал президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, владимир путин
Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин назвал Арктику территорией громадных возможностей
Путин назвал Арктику территорией громадных возможностей для разных специалистов