https://ria.ru/20250327/putin-2007795973.html

Путин назвал Арктику территорией громадных возможностей

Путин назвал Арктику территорией громадных возможностей - РИА Новости, 27.03.2025

Путин назвал Арктику территорией громадных возможностей

Арктика - территория громадных возможностей для специалистов различных сфер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:26:00+03:00

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россия

мурманск

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арктика - территория громадных возможностей для специалистов различных сфер, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Арктика - это территория громадных возможностей для специалистов самых разных профессий и предпринимателей, и молодых семей", - сказал президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

россия

мурманск

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин