https://ria.ru/20250327/putin-2007794902.html
Путин заявил о росте числа туристов в Арктике
Путин заявил о росте числа туристов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о росте числа туристов в Арктике
Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:23:00+03:00
2025-03-27T20:23:00+03:00
2025-03-27T20:23:00+03:00
туризм
россия
мурманск
владимир путин
арктика
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам. Число туристов растет", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, владимир путин, арктика
Туризм, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Арктика
Путин заявил о росте числа туристов в Арктике
Путин: Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет