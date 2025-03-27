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Путин заявил о росте числа туристов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
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Туризм
 
20:23 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007794902.html
Путин заявил о росте числа туристов в Арктике
Путин заявил о росте числа туристов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о росте числа туристов в Арктике
Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:23:00+03:00
2025-03-27T20:23:00+03:00
туризм
россия
мурманск
владимир путин
арктика
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам. Число туристов растет", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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россия, мурманск, владимир путин, арктика
Туризм, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Арктика
Путин заявил о росте числа туристов в Арктике

Путин: Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет

© РИА Новости / Вера КостамоТуристы в бухте Тихая
Туристы в бухте Тихая - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Вера Костамо
Туристы в бухте Тихая. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
«
"Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам. Число туристов растет", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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ТуризмРоссияМурманскВладимир ПутинАрктика
 
 
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