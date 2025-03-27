https://ria.ru/20250327/putin-2007794902.html

Путин заявил о росте числа туристов в Арктике

Путин заявил о росте числа туристов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заявил о росте числа туристов в Арктике

Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:23:00+03:00

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2025-03-27T20:23:00+03:00

туризм

россия

мурманск

владимир путин

арктика

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам. Число туристов растет", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

россия

мурманск

арктика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин, арктика