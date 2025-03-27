https://ria.ru/20250327/putin-2007794446.html

Путин назвал северный вектор развития историческим выбором России

Путин назвал северный вектор развития историческим выбором России - РИА Новости, 27.03.2025

Путин назвал северный вектор развития историческим выбором России

Северный вектор развития является суверенным, историческим выбором России, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Арктика – территория диалога" РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:19:00+03:00

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россия

владимир путин

арктика

политика

мурманск

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Северный вектор развития является суверенным, историческим выбором России, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Арктика – территория диалога" в Мурманске."Сегодня северный вектор развития находится на переднем плане, является нашим суверенным, историческим выбором", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

россия

арктика

мурманск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, арктика, политика, мурманск