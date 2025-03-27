https://ria.ru/20250327/putin-2007794446.html
Путин назвал северный вектор развития историческим выбором России
Путин назвал северный вектор развития историческим выбором России - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал северный вектор развития историческим выбором России
Северный вектор развития является суверенным, историческим выбором России, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Арктика – территория диалога" РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:19:00+03:00
2025-03-27T20:19:00+03:00
2025-03-27T20:24:00+03:00
россия
владимир путин
арктика
политика
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007763246_0:40:3501:2009_1920x0_80_0_0_a500e53cb3c43e4437e25f6d218b3730.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Северный вектор развития является суверенным, историческим выбором России, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Арктика – территория диалога" в Мурманске."Сегодня северный вектор развития находится на переднем плане, является нашим суверенным, историческим выбором", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
россия
арктика
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007763246_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_98fd64ad7ab97b8cfd8d1f7725ed5284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, арктика, политика, мурманск
Россия, Владимир Путин, Арктика, Политика, Мурманск
Путин назвал северный вектор развития историческим выбором России
Путин: северный вектор развития является историческим суверенным выбором России