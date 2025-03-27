https://ria.ru/20250327/putin-2007792399.html
Путин призвал вводить в строй ледоколы нового поколения
Путин призвал вводить в строй ледоколы нового поколения - РИА Новости, 27.03.2025
Путин призвал вводить в строй ледоколы нового поколения
России нужно вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:14:00+03:00
2025-03-27T20:14:00+03:00
2025-03-27T20:14:00+03:00
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. России нужно вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал вводить в строй ледоколы нового поколения
Путин: России нужно вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные