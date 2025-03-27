https://ria.ru/20250327/putin-2007789397.html
Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике, заявил Путин
Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике, заявил Путин
Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:03:00+03:00
2025-03-27T20:03:00+03:00
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россия
арктика
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим здесь (в Арктике - ред.) масштабную геологоразведку, прежде всего в рамках федерального проекта "Геология - возрождение легенды", - сказал Путин во время выступления на Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".По его словам, задача заключается в том, чтобы на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах предприятия с глубокой переработкой сырья, сохраняя уникальную природу Арктики, создавать производства с высокой добавленной стоимостью в нефте- и в газохимии, в сфере редкоземельных металлов, в других отраслях, связанных с машиностроением, выпуском сложной техники и промышленного оборудования.В качестве примера президент привел Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где ведется локализация технологий для сжижения природного газа, применяются самые современные, причем отечественные наработки в этой сфере.
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, владимир путин, экономика
Россия, Арктика, Владимир Путин, Экономика
Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике, заявил Путин
Путин заявил, что Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике