https://ria.ru/20250327/putin-2007787875.html
Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии
Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии
Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, заявил, что речь идет о серьезных планах. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:58:00+03:00
2025-03-27T19:58:00+03:00
2025-03-27T19:58:00+03:00
гренландия
мурманск
россия
владимир путин
дональд трамп
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006949519_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_af2099a2ba9d83f8e342da1f9986e083.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, заявил, что речь идет о серьезных планах. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html
https://ria.ru/20250327/tramp-2007594207.html
гренландия
мурманск
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006949519_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_d50864ecdd30426eaf9915e91cb38bf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, мурманск, россия, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша
Гренландия, Мурманск, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, США
Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии
Путин заявил, что планы Трампа по присоединению Гренландии очень серьезны