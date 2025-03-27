https://ria.ru/20250327/putin-2007787875.html

Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии

Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии

Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, заявил, что речь идет о серьезных планах. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:58:00+03:00

2025-03-27T19:58:00+03:00

2025-03-27T19:58:00+03:00

гренландия

мурманск

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владимир путин

дональд трамп

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, заявил, что речь идет о серьезных планах. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html

https://ria.ru/20250327/tramp-2007594207.html

гренландия

мурманск

россия

сша

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гренландия, мурманск, россия, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша