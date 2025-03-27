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Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии - РИА Новости, 27.03.2025
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19:58 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007787875.html
Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии
Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии
Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, заявил, что речь идет о серьезных планах. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:58:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
в мире
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, заявил, что речь идет о серьезных планах. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html
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гренландия, мурманск, россия, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша
Гренландия, Мурманск, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, США
Путин заявил о серьезных планах Трампа по присоединению Гренландии

Путин заявил, что планы Трампа по присоединению Гренландии очень серьезны

© AP Photo / Emilio MorenattiИлулиссат, Гренландия
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Илулиссат, Гренландия. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, заявил, что речь идет о серьезных планах.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
Заявление Путина об идее Трампа присоединить Гренландию - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США
Вчера, 19:43
"Речь идёт о серьёзных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.
Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
США необходима Гренландия, заявил Трамп
Вчера, 03:30
 
ГренландияМурманскРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВ миреСША
 
 
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