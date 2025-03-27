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Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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19:54 27.03.2025 (обновлено: 20:15 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007787566.html
Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин
Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин
Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:54:00+03:00
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россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин

Путин: Россия владеет самым большим ледокольным флотом в мире

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкБуксировка атомного ледокола "Ленин" от места стоянки на Морском вокзале Мурманска
Буксировка атомного ледокола Ленин от места стоянки на Морском вокзале Мурманска - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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Буксировка атомного ледокола "Ленин" от места стоянки на Морском вокзале Мурманска. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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