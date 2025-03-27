https://ria.ru/20250327/putin-2007787566.html
Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин
Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин
Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:54:00+03:00
2025-03-27T19:54:00+03:00
2025-03-27T20:15:00+03:00
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007792399.html
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россия, владимир путин
Россия владеет самым большим ледокольным флотом, заявил Путин
Путин: Россия владеет самым большим ледокольным флотом в мире