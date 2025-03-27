https://ria.ru/20250327/putin-2007787410.html

Россия не отказывалась от общения в "Арктическом совете", заявил Путин

Россия не отказывалась от общения в "Арктическом совете", заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия не отказывалась от общения в "Арктическом совете", заявил Путин

Решение прекратить взаимодействие в рамках "Арктического совета" приняли западные государства, Россия от общения в этом формате не отказывалась, заявил... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:54:00+03:00

2025-03-27T19:54:00+03:00

2025-03-27T19:54:00+03:00

в мире

россия

дания

исландия

владимир путин

арктический совет

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Решение прекратить взаимодействие в рамках "Арктического совета" приняли западные государства, Россия от общения в этом формате не отказывалась, заявил президент России Владимир Путин. "Для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за Полярным кругом и совместного реагирования на них был создан "Арктический совет". Но и этот механизм сегодня деградировал, причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога". "Как в таких случаях говорят: не хотите - не нужно. Мы сами будем работать с теми, кто хочет этого", - добавил президент. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20250124/sovet-1995251577.html

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дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, дания, исландия, владимир путин, арктический совет