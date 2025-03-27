Россия не отказывалась от общения в "Арктическом совете", заявил Путин
Путин: Россия не отказывалась от сотрудничества в рамках "Арктического совета"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Решение прекратить взаимодействие в рамках "Арктического совета" приняли западные государства, Россия от общения в этом формате не отказывалась, заявил президент России Владимир Путин.
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"Для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за Полярным кругом и совместного реагирования на них был создан "Арктический совет". Но и этот механизм сегодня деградировал, причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
"Как в таких случаях говорят: не хотите - не нужно. Мы сами будем работать с теми, кто хочет этого", - добавил президент.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.