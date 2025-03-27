https://ria.ru/20250327/putin-2007787320.html
Путин пообещал увеличить мощности северных портов
Путин пообещал увеличить мощности северных портов - РИА Новости, 27.03.2025
Путин пообещал увеличить мощности северных портов
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:54:00+03:00
2025-03-27T19:54:00+03:00
2025-03-27T20:27:00+03:00
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владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал президент России Владимир Путин."Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.Глава государства отметил, что за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов мощности Мурманского транспортного узла должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое.
https://ria.ru/20250327/putin-2007794981.html
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россия, экономика, владимир путин, арктика
Россия, Экономика, Владимир Путин, Арктика
Путин пообещал увеличить мощности северных портов
Путин пообещал увеличивать мощности и оборот северных портов