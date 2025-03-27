https://ria.ru/20250327/putin-2007786437.html

Путин допустил совместные с Западом проекты в Арктике

Путин допустил совместные с Западом проекты в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин допустил совместные с Западом проекты в Арктике

Президент России Владимир Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами, если они проявят интерес к такой работе. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:50:00+03:00

2025-03-27T19:50:00+03:00

2025-03-27T20:12:00+03:00

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами, если они проявят интерес к такой работе."Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а, возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Путин выразил уверенность в том, что время и таких проектов тоже обязательно придет.

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

арктика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

арктика, владимир путин