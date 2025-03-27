Путин допустил совместные с Западом проекты в Арктике
Путин допустил совместные с Западом проекты в Арктике, если он проявит интерес
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами, если они проявят интерес к такой работе.
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"Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а, возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Путин выразил уверенность в том, что время и таких проектов тоже обязательно придет.