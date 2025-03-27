https://ria.ru/20250327/putin-2007786184.html

Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Путин

Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Путин

Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:48:00+03:00

2025-03-27T19:48:00+03:00

2025-03-27T20:05:00+03:00

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают крайний север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев - Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но, тем не менее, мы будем исходить из того, что есть, будем реагировать на все это", - заявил президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007786437.html

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россия, швеция, финляндия, владимир путин, нато, в мире