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Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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19:48 27.03.2025 (обновлено: 20:05 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007786184.html
Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Путин
Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Путин
Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:48:00+03:00
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швеция
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают крайний север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев - Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но, тем не менее, мы будем исходить из того, что есть, будем реагировать на все это", - заявил президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007786437.html
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россия, швеция, финляндия, владимир путин, нато, в мире
Россия, Швеция, Финляндия, Владимир Путин, НАТО, В мире
Россия отреагирует на участие Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Путин

Путин: Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в работе НАТО

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают крайний север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев - Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но, тем не менее, мы будем исходить из того, что есть, будем реагировать на все это", - заявил президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Вчера, 19:50
 
РоссияШвецияФинляндияВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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