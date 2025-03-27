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Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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19:46 27.03.2025 (обновлено: 20:14 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007785722.html
Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин
Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин
Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но внимательно следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
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арктика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но внимательно следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007789397.html
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Путин: Россия никогда никому не угрожала в Арктике
Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных Сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры.
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арктика, россия, владимир путин
Арктика, Россия, Владимир Путин
Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин

Путин: Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но следит за ситуацией

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но внимательно следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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АрктикаРоссияВладимир Путин
 
 
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