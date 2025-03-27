https://ria.ru/20250327/putin-2007785722.html

Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин

Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин

Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но внимательно следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:46:00+03:00

2025-03-27T19:46:00+03:00

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арктика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но внимательно следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007789397.html

арктика

россия

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Путин: Россия никогда никому не угрожала в Арктике Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных Сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. 2025-03-27T19:46 true PT1M46S

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арктика, россия, владимир путин