https://ria.ru/20250327/putin-2007785545.html
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:46:00+03:00
2025-03-27T19:46:00+03:00
2025-03-27T20:02:00+03:00
россия
владимир путин
мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007783364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мурманск
Россия, Владимир Путин, Мурманск
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин
Путин: РФ не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы