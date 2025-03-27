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Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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19:46 27.03.2025 (обновлено: 20:02 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007785545.html
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:46:00+03:00
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россия
владимир путин
мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007783364.html
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россия, владимир путин, мурманск
Россия, Владимир Путин, Мурманск
Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин

Путин: РФ не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
«
"Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Вчера, 19:42
 
РоссияВладимир ПутинМурманск
 
 
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