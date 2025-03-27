https://ria.ru/20250327/putin-2007785545.html

Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин

Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, заявил Путин

Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:46:00+03:00

2025-03-27T19:46:00+03:00

2025-03-27T20:02:00+03:00

россия

владимир путин

мурманск

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007783364.html

россия

мурманск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, мурманск