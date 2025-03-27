https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html
Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США
Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США - РИА Новости, 27.03.2025
Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США
Планы по присоединению Гренландии существовали у Соединенных Штатов Америки давно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:43:00+03:00
2025-03-27T19:43:00+03:00
2025-03-27T22:08:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Планы по присоединению Гренландии существовали у Соединенных Штатов Америки давно, заявил президент РФ Владимир Путин."Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике", — сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога".Он рассказал, что такие планы у США появились еще в 60-е годы XIX века — уже тогда, по словам Путина, американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила в то время поддержку конгресса."Кстати, напомню, что к 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась "безумием", "ледяным ящиком" и "садом белых медведей Эндрю Джонсона" — тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось. Но сегодня это приобретение, я имею в виду приобретение Аляски, наверняка оценивается в самих Соединенных Штатах совсем иначе — так же как и деятельность президента Эндрю Джонсона", — заметил Путин.Он также напомнил, что в 1910 году была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией."В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты ее от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров — совсем недавно по меркам мировой истории", — рассказал президент России.
https://ria.ru/20250327/putin-2007802494.html
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Заявление Путина об идее Трампа присоединить Гренландию
"Речь идет о серьезных планах"
Заявление Путина об идее Трампа присоединить Гренландию.
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США, Гренландия, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США
Путин: планы США по присоединению Гренландии имеют давние исторические корни