https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html

Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США

Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США - РИА Новости, 27.03.2025

Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США

Планы по присоединению Гренландии существовали у Соединенных Штатов Америки давно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:43:00+03:00

2025-03-27T19:43:00+03:00

2025-03-27T22:08:00+03:00

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МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Планы по присоединению Гренландии существовали у Соединенных Штатов Америки давно, заявил президент РФ Владимир Путин."Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике", — сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога".Он рассказал, что такие планы у США появились еще в 60-е годы XIX века — уже тогда, по словам Путина, американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила в то время поддержку конгресса."Кстати, напомню, что к 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась "безумием", "ледяным ящиком" и "садом белых медведей Эндрю Джонсона" — тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось. Но сегодня это приобретение, я имею в виду приобретение Аляски, наверняка оценивается в самих Соединенных Штатах совсем иначе — так же как и деятельность президента Эндрю Джонсона", — заметил Путин.Он также напомнил, что в 1910 году была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией."В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты ее от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров — совсем недавно по меркам мировой истории", — рассказал президент России.

https://ria.ru/20250327/putin-2007802494.html

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

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Заявление Путина об идее Трампа присоединить Гренландию "Речь идет о серьезных планах" Заявление Путина об идее Трампа присоединить Гренландию. 2025-03-27T19:43 true PT0M46S

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