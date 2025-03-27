https://ria.ru/20250327/putin-2007783364.html

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:42:00+03:00

2025-03-27T19:42:00+03:00

2025-03-27T20:01:00+03:00

россия

арктика

владимир путин

мурманск

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Россия – это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007783364.html

россия

арктика

мурманск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, арктика, владимир путин, мурманск