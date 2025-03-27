Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 27.03.2025 (обновлено: 20:01 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007783364.html
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:42:00+03:00
2025-03-27T20:01:00+03:00
россия
арктика
владимир путин
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007783504_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_98c614a89bfbb16d04fcb3f465c37232.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Россия – это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007783364.html
россия
арктика
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007783504_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_08dab193f6398add81460ca929044567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, владимир путин, мурманск
Россия, Арктика, Владимир Путин, Мурманск
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

Путин заявил, что Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
«
"Россия – это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Вчера, 19:42
 
РоссияАрктикаВладимир ПутинМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала