https://ria.ru/20250327/putin-2007783255.html

Путин заявил о готовности России работать в Арктике со всеми странами

Путин заявил о готовности России работать в Арктике со всеми странами - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заявил о готовности России работать в Арктике со всеми странами

Россия готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития планеты, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:41:00+03:00

2025-03-27T19:41:00+03:00

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития планеты, заявил президент России Владимир Путин"Мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способными принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007787008.html

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