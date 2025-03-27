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Путин заявил о готовности России работать в Арктике со всеми странами
Путин заявил о готовности России работать в Арктике со всеми странами - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о готовности России работать в Арктике со всеми странами
Россия готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития планеты, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:41:00+03:00
2025-03-27T19:41:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития планеты, заявил президент России Владимир Путин"Мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способными принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, владимир путин, в мире
Россия, Арктика, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности России работать в Арктике со всеми странами
Путин: Россия готова работать в Арктике со всеми ответственными государствами