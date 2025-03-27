https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

Президент Владимир Путин принял участие в заседании Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". Основные заявления: РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:38:00+03:00

2025-03-27T19:38:00+03:00

2025-03-27T20:41:00+03:00

владимир путин

мурманск

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россия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в заседании Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". Основные заявления: "Россия — это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики"."В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию. Оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты, свернут диалог по сохранению экосистем Арктики".О планах США по присоединению ГренландииО конфронтации в Арктике"Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях".О Северном морском пути"Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет".Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html

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владимир путин, мурманск, север, россия