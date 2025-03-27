Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
- Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике;
- у региона колоссальные перспективы развития;
- северный вектор развития является историческим, суверенным выбором страны;
- задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб с расчетом на десятилетия и века;
- Москва готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития;
- Путин пообещал, что Москва укрепит глобальное лидерство в регионе;
- Арктика является территорией глобальных возможностей для специалистов различных сфер;
"Россия — это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики".
- власти обеспечат долгосрочное социально-экономическое развитие арктических территорий;
- наша цель — повысить качество жизни людей в Арктике;
- России нужно раскрыть потенциал северных рек: Лены, Оби, Енисея;
- Путин поручил создать специальный проектный офис под эгидой ВЭБ.РФ для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике;
- государство продолжит масштабную геологоразведку в регионе;
- Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов;
- баланс между использованием природных богатств и сохранением природы должен обязательно соблюдаться;
- надо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности, включая налоговые льготы;
- Путин поручил поддержать туристические проекты, которые открывают регион с новой стороны;
- аэропорты Крайнего Севера нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней.
"В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию. Оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты, свернут диалог по сохранению экосистем Арктики".
О планах США по присоединению Гренландии
- Об идее Дональда Трампа присоединить Гренландию к США: не стоит полагать, что это лишь экстравагантное заявление;
- речь идет о серьезных планах;
- такие идеи у Вашингтона существовали давно;
- очевидно, что Белый дом и дальше будет продвигать свои интересы в регионе.
О конфронтации в Арктике
- Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но следит за ситуацией;
- страны НАТО сегодня смотрят на Крайний Север как на плацдарм возможных конфликтов;
- Москва будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности альянса;
- Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы;
- количество военнослужащих в Арктической зоне будет расти;
"Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях".
- значение региона для всего мира растет, к сожалению, усиливается и геополитическая борьба за позиции в Арктике;
- международное взаимодействие в северных широтах сегодня переживает не лучшие времена, ряд стран взял курс на конфронтацию;
- механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств;
- Россия не отказывается от общения в формате Арктического совета, в отличие от Запада, который бойкотирует формат;
- диалог со странами Запада по сотрудничеству в сфере экосистем в Арктике свернут;
- Путин допустил совместные проекты с западными странами, если они проявят интерес к такой работе.
О Северном морском пути
- Грузопоток по Северному морскому пути за десять лет вырос на порядок — до 38 миллионов тонн, это в пять раз больше времен СССР;
- к 2030 году грузопоток превысит 100 миллионов тонн;
- Севморпуть соединит мировые центры и потребительские рынки коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом;
- Россия должна руководствоваться интересами на столетия вперед, реализуя трансарктический коридор;
"Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет".
- стране нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути, включая грузовые и спасательные суда;
- глава государства поручил проработать строительство новых современных верфей;
- он попросил правительство поддержать отечественные судостроительные и судоремонтные предприятия;
- Россия открыта для международной кооперации по строительству торгового флота в Арктике;
- мощности северных портов будут увеличиваться;
- интерес к развитию транспортной инфраструктуры проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ;
- Путин попросил подготовить планы по расширению мощностей действующих морских портов.