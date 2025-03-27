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Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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19:38 27.03.2025 (обновлено: 20:41 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". Основные заявления: РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:38:00+03:00
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владимир путин
мурманск
север
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в заседании Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". Основные заявления: &quot;Россия — это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики&quot;.&quot;В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию. Оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты, свернут диалог по сохранению экосистем Арктики&quot;.О планах США по присоединению ГренландииО конфронтации в Арктике&quot;Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях&quot;.О Северном морском пути&quot;Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет&quot;.Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html
мурманск
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Заявление Путина об идее Трампа присоединить Гренландию
"Речь идет о серьезных планах" Заявление Путина об идее Трампа присоединить Гренландию.
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владимир путин, мурманск, север, россия
Владимир Путин, Мурманск, Север, Россия

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в заседании Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". Основные заявления:
  • Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике;
  • у региона колоссальные перспективы развития;
  • северный вектор развития является историческим, суверенным выбором страны;
  • задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб с расчетом на десятилетия и века;
  • Москва готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития;
  • Путин пообещал, что Москва укрепит глобальное лидерство в регионе;
  • Арктика является территорией глобальных возможностей для специалистов различных сфер;
«

"Россия — это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин
Президент России
  • власти обеспечат долгосрочное социально-экономическое развитие арктических территорий;
  • наша цель — повысить качество жизни людей в Арктике;
  • России нужно раскрыть потенциал северных рек: Лены, Оби, Енисея;
  • Путин поручил создать специальный проектный офис под эгидой ВЭБ.РФ для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике;
  • государство продолжит масштабную геологоразведку в регионе;
  • Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов;
  • баланс между использованием природных богатств и сохранением природы должен обязательно соблюдаться;
  • надо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности, включая налоговые льготы;
  • Путин поручил поддержать туристические проекты, которые открывают регион с новой стороны;
  • аэропорты Крайнего Севера нуждаются в обновлении, необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней.
«

"В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию. Оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты, свернут диалог по сохранению экосистем Арктики".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин
Президент России

О планах США по присоединению Гренландии

  • Об идее Дональда Трампа присоединить Гренландию к США: не стоит полагать, что это лишь экстравагантное заявление;
  • речь идет о серьезных планах;
  • такие идеи у Вашингтона существовали давно;
  • очевидно, что Белый дом и дальше будет продвигать свои интересы в регионе.

О конфронтации в Арктике

  • Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но следит за ситуацией;
  • страны НАТО сегодня смотрят на Крайний Север как на плацдарм возможных конфликтов;
  • Москва будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности альянса;
  • Россия не допустит посягательств на свой суверенитет, защитит свои интересы;
  • количество военнослужащих в Арктической зоне будет расти;
«

"Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин
президент России
  • значение региона для всего мира растет, к сожалению, усиливается и геополитическая борьба за позиции в Арктике;
  • международное взаимодействие в северных широтах сегодня переживает не лучшие времена, ряд стран взял курс на конфронтацию;
  • механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств;
  • Россия не отказывается от общения в формате Арктического совета, в отличие от Запада, который бойкотирует формат;
  • диалог со странами Запада по сотрудничеству в сфере экосистем в Арктике свернут;
  • Путин допустил совместные проекты с западными странами, если они проявят интерес к такой работе.
Путин: Россия никогда никому не угрожала в Арктике - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия никогда никому не угрожала в Арктике, заявил Путин
Вчера, 19:46

О Северном морском пути

  • Грузопоток по Северному морскому пути за десять лет вырос на порядок — до 38 миллионов тонн, это в пять раз больше времен СССР;
  • к 2030 году грузопоток превысит 100 миллионов тонн;
  • Севморпуть соединит мировые центры и потребительские рынки коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом;
  • Россия должна руководствоваться интересами на столетия вперед, реализуя трансарктический коридор;
«

"Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Владимир Путин
Президент России
  • стране нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути, включая грузовые и спасательные суда;
  • глава государства поручил проработать строительство новых современных верфей;
  • он попросил правительство поддержать отечественные судостроительные и судоремонтные предприятия;
  • Россия открыта для международной кооперации по строительству торгового флота в Арктике;
  • мощности северных портов будут увеличиваться;
  • интерес к развитию транспортной инфраструктуры проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ;
  • Путин попросил подготовить планы по расширению мощностей действующих морских портов.
Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
Вчера, 17:37
 
Владимир ПутинМурманскСеверРоссия
 
 
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