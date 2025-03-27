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Путин призвал не откладывать запуск важных для Арктики проектов - РИА Новости, 27.03.2025
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17:59 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007758988.html
Путин призвал не откладывать запуск важных для Арктики проектов
Путин призвал не откладывать запуск важных для Арктики проектов - РИА Новости, 27.03.2025
Путин призвал не откладывать запуск важных для Арктики проектов
Реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей России, нельзя откладывать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:59:00+03:00
2025-03-27T17:59:00+03:00
россия
арктика
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей России, нельзя откладывать, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики, да и для всей России", - сказал Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html
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россия, арктика, мурманск, владимир путин
Россия, Арктика, Мурманск, Владимир Путин
Путин призвал не откладывать запуск важных для Арктики проектов

Путин призвал не откладывать запуск важных для Арктики и всей России проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на презентации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и проектов развития Северного морского пути
Президент РФ Владимир Путин на презентации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и проектов развития Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на презентации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ и проектов развития Северного морского пути
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей России, нельзя откладывать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики, да и для всей России", - сказал Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики
Вчера, 17:49
 
РоссияАрктикаМурманскВладимир Путин
 
 
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