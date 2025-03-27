https://ria.ru/20250327/putin-2007758591.html
Путин поблагодарил североморцев за мужество, проявленное на СВО
Путин поблагодарил североморцев за мужество, проявленное на СВО - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поблагодарил североморцев за мужество, проявленное на СВО
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил североморцев за мужество, которое они проявляют в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:58:00+03:00
2025-03-27T17:58:00+03:00
2025-03-27T17:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил североморцев за мужество, которое они проявляют в ходе специальной военной операции. "Ещё раз хочу поблагодарить всех за службу. За мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции", - сказал Путин во время совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.
https://ria.ru/20250327/moryaki-2007754816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил североморцев за мужество, проявленное на СВО
Путин поблагодарил североморцев за мужество, которое они проявляют в ходе СВО