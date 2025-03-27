https://ria.ru/20250327/putin-2007752927.html
Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике
Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:50:00+03:00
общество
россия
мурманск
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера - в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения - чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства на совещании по развитию арктической зоны РФ. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мурманск, арктика, владимир путин
Общество, Россия, Мурманск, Арктика, Владимир Путин
Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике
Путин заявил о важности повышения качества жизни людей в арктических регионах