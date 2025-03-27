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Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
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17:49 27.03.2025 (обновлено: 17:50 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007752927.html
Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике
Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:50:00+03:00
общество
россия
мурманск
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера - в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения - чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства на совещании по развитию арктической зоны РФ. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html
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общество, россия, мурманск, арктика, владимир путин
Общество, Россия, Мурманск, Арктика, Владимир Путин
Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике

Путин заявил о важности повышения качества жизни людей в арктических регионах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГород Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
«
"Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера - в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения - чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства на совещании по развитию арктической зоны РФ.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.
Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ОбществоРоссияМурманскАрктикаВладимир Путин
 
 
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