https://ria.ru/20250327/putin-2007752927.html

Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике

Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин призвал повышать качество жизни людей в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:49:00+03:00

2025-03-27T17:49:00+03:00

2025-03-27T17:50:00+03:00

общество

россия

мурманск

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество жизни людей в арктических регионах. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера - в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения - чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства на совещании по развитию арктической зоны РФ. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html

россия

мурманск

арктика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мурманск, арктика, владимир путин