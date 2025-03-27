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Путин призвал выйти на конкретные решения по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
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17:48 27.03.2025 (обновлено: 17:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007751377.html
Путин призвал выйти на конкретные решения по развитию Арктики
Путин призвал выйти на конкретные решения по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Путин призвал выйти на конкретные решения по развитию Арктики
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно выйти на конкретные решения по развитию Арктики. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:48:00+03:00
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россия
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно выйти на конкретные решения по развитию Арктики. "Сейчас после всех дискуссий нам нужно выходить на предельно конкретные финансовые, управленческие, законодательные решения", - сказал Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.
https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html
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россия, арктика, владимир путин
Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин призвал выйти на конкретные решения по развитию Арктики

Путин заявил, что нужно выйти на конкретные решения по развитию Арктики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно выйти на конкретные решения по развитию Арктики.
"Сейчас после всех дискуссий нам нужно выходить на предельно конкретные финансовые, управленческие, законодательные решения", - сказал Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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