https://ria.ru/20250327/putin-2007751377.html

Путин призвал выйти на конкретные решения по развитию Арктики

Путин призвал выйти на конкретные решения по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025

Путин призвал выйти на конкретные решения по развитию Арктики

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно выйти на конкретные решения по развитию Арктики. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:48:00+03:00

2025-03-27T17:48:00+03:00

2025-03-27T17:49:00+03:00

россия

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно выйти на конкретные решения по развитию Арктики. "Сейчас после всех дискуссий нам нужно выходить на предельно конкретные финансовые, управленческие, законодательные решения", - сказал Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.

https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html

россия

арктика

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россия, арктика, владимир путин