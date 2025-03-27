https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html
Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике
Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике
Необходимо делать все, чтобы жить в Арктике было комфортно и привлекательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:44:00+03:00
2025-03-27T17:44:00+03:00
2025-03-27T17:50:00+03:00
арктика
россия
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общество
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Необходимо делать все, чтобы жить в Арктике было комфортно и привлекательно, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.
https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html
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арктика, россия, владимир путин, общество
Арктика, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике
Путин: нужно делать все, чтобы жить в Арктике было комфортно и привлекательно