https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html

Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике

Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике

Необходимо делать все, чтобы жить в Арктике было комфортно и привлекательно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:44:00+03:00

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арктика

россия

владимир путин

общество

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Необходимо делать все, чтобы жить в Арктике было комфортно и привлекательно, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.

https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html

арктика

россия

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2025

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арктика, россия, владимир путин, общество