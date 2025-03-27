https://ria.ru/20250327/putin-2007747681.html
Путин назвал Северный флот России самым мощным
Путин назвал Северный флот России самым мощным - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал Северный флот России самым мощным
Президент России Владимир Путин назвал Северный флот России самым мощным. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:42:00+03:00
2025-03-27T17:42:00+03:00
2025-03-27T17:46:00+03:00
россия
северный флот вмф россии
владимир путин
безопасность
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Северный флот России самым мощным.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России", - сказал Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный флот вмф россии, владимир путин, безопасность
Россия, Северный флот ВМФ России, Владимир Путин, Безопасность
Путин назвал Северный флот России самым мощным
Путин: на Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот