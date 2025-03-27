https://ria.ru/20250327/putin-2007747681.html

Путин назвал Северный флот России самым мощным

Путин назвал Северный флот России самым мощным - РИА Новости, 27.03.2025

Путин назвал Северный флот России самым мощным

Президент России Владимир Путин назвал Северный флот России самым мощным. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:42:00+03:00

2025-03-27T17:42:00+03:00

2025-03-27T17:46:00+03:00

россия

северный флот вмф россии

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272903_0:138:3164:1919_1920x0_80_0_0_b5b2c0b08d32cd7d411698c48a1a3660.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Северный флот России самым мощным.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России", - сказал Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.

https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, северный флот вмф россии, владимир путин, безопасность