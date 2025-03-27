https://ria.ru/20250327/putin-2007747501.html
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:42:00+03:00
2025-03-27T17:42:00+03:00
2025-03-27T17:42:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты", - сказал глава государства на совещании по развитию Арктической зоны РФ. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
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мурманск, россия, владимир путин, экономика
Мурманск, Россия, Владимир Путин, Экономика
Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин
Путин: Мурманск подает пример поступательного развития всем арктическим регионам