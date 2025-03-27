https://ria.ru/20250327/putin-2007747501.html

Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин

Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Мурманск подает пример всем арктическим регионам, заявил Путин

Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:42:00+03:00

2025-03-27T17:42:00+03:00

2025-03-27T17:42:00+03:00

мурманск

россия

владимир путин

экономика

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Мурманск подает всем арктическим регионам пример поступательного развития, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты", - сказал глава государства на совещании по развитию Арктической зоны РФ. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007747019.html

https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html

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мурманск, россия, владимир путин, экономика