https://ria.ru/20250327/putin-2007745493.html
Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны
Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны - РИА Новости, 27.03.2025
Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:36:00+03:00
2025-03-27T17:36:00+03:00
2025-03-27T17:37:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/putin-2007738259.html
россия
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, владимир путин
Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны
Путин в рамках поездки в Мурманск собрал совещание по вопросу развития Арктики