https://ria.ru/20250327/putin-2007745493.html

Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны

Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны - РИА Новости, 27.03.2025

Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны

Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:36:00+03:00

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2025-03-27T17:37:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/putin-2007738259.html

россия

мурманск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин