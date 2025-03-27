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Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны - РИА Новости, 27.03.2025
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17:36 27.03.2025 (обновлено: 17:37 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007745493.html
Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны
Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны - РИА Новости, 27.03.2025
Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора. РИА Новости, 27.03.2025
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россия
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250327/putin-2007738259.html
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россия, мурманск, владимир путин
Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин собрал в Мурманске совещание по развитию арктической зоны

Путин в рамках поездки в Мурманск собрал совещание по вопросу развития Арктики

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития арктической зоны России и арктического транспортного коридора.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути.
Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Путин на презентации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов в Арктике
Вчера, 17:07
 
РоссияМурманскВладимир Путин
 
 
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