https://ria.ru/20250327/putin-2007738259.html

Путин ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов в Арктике

Путин ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов в Арктике

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область в четверг ознакомился с презентацией мастер-планов опорных населенных пунктов... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:07:00+03:00

2025-03-27T17:07:00+03:00

2025-03-27T17:27:00+03:00

мурманск

арктика

россия

владимир путин

алексей чекунков

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область в четверг ознакомился с презентацией мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны России, передает корреспондент РИА Новости. Путин в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что на Международном арктическом форуме Путину представят информацию о мастер-планах опорных населенных пунктов Арктической зоны. В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и город Мончегорск (Мурманская область), Кемско-Беломорская агломерация (Карелия), Архангельская агломерация (включая Архангельск и Северодвинск). Также в списке оказались Нарьян-Мар (НАО), агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск (ЯНАО), Воркутинская агломерация (Коми), агломерация Норильск-Дудинка, поселок Диксон и город Игарка (Красноярский край), поселок Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек (Чукотский АО). На реализацию мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны планируется направить более 3 триллионов рублей.

https://ria.ru/20250327/putin-2007716610.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007721530.html

мурманск

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на презентации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны Путин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов российской Арктики, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-27T17:07 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманск, арктика, россия, владимир путин, алексей чекунков