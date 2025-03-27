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В Кремле рассказали о программе Путина в Мурманске - РИА Новости, 27.03.2025
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15:46 27.03.2025 (обновлено: 15:52 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007716610.html
В Кремле рассказали о программе Путина в Мурманске
В Кремле рассказали о программе Путина в Мурманске - РИА Новости, 27.03.2025
В Кремле рассказали о программе Путина в Мурманске
Программа президента РФ Владимира Путина в Мурманской области будет насыщенной, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:46:00+03:00
2025-03-27T15:52:00+03:00
мурманск
мурманская область
политика
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Программа президента РФ Владимира Путина в Мурманской области будет насыщенной, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля."Владимир Путин прибыл в Мурманскую область. Впереди – насыщенная программа", - сообщается в Telegram-канале. К сообщению также было прикреплено видео с президентским кортежем.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
https://ria.ru/20250327/putin-2007703804.html
мурманск
мурманская область
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мурманск, мурманская область, политика, владимир путин
Мурманск, Мурманская область, Политика, Владимир Путин
В Кремле рассказали о программе Путина в Мурманске

Кремль: у прибывшего в Мурманскую область Путина ожидается насыщенная программа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Программа президента РФ Владимира Путина в Мурманской области будет насыщенной, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
«
"Владимир Путин прибыл в Мурманскую область. Впереди – насыщенная программа", - сообщается в Telegram-канале. К сообщению также было прикреплено видео с президентским кортежем.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин прилетел в Мурманск
Вчера, 15:10
 
МурманскМурманская областьПолитикаВладимир Путин
 
 
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