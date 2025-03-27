https://ria.ru/20250327/putin-2007627343.html

Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 27.03.2025

Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:20:00+03:00

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2025-03-27T10:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250321/iran-2006433860.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, госдума рф, политика