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Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 27.03.2025
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10:20 27.03.2025 (обновлено: 10:21 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007627343.html
Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 27.03.2025
Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой РИА Новости, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года", - говорится в документе.
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россия, москва, владимир путин, госдума рф, политика
Россия, Москва, Владимир Путин, Госдума РФ, Политика
Путин внес в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин внес в ГД на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года", - говорится в документе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил Песков
21 марта, 13:02
 
РоссияМоскваВладимир ПутинГосдума РФПолитика
 
 
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