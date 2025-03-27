https://ria.ru/20250327/putin-2007609725.html

Экс-президент Франции сделал дерзкое заявление о Путине

Экс-президент Франции сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 27.03.2025

Экс-президент Франции сделал дерзкое заявление о Путине

Рычаги воздействия помогут договориться с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд в интервью Die Zeit. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:36:00+03:00

2025-03-27T08:36:00+03:00

2025-03-27T08:36:00+03:00

россия

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григорий карасин

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Рычаги воздействия помогут договориться с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд в интервью Die Zeit."Ради приемлемого результата нужно иметь рычаги воздействия", — ответил экс-президент Франции на вопрос о возможности достичь соглашения с главой российского государства.Олланд также рассказал о подаренном ему Путиным письме Наполеона во время переговоров по минским соглашениям."Для француза этот подарок может иметь двоякое значение: с одной стороны, восхищение Наполеоном, а с другой — Наполеону пришлось уйти из Москвы в 1812 году", — указал он.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/ukraine-2007468798.html

https://ria.ru/20250326/ssha-2007472086.html

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