https://ria.ru/20250327/putin-2007586179.html

Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин

Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин

Росгвардия сегодня четко и грамотно выполняет свои обязанности, ее подразделения, части и соединения добиваются значимых результатов в оперативно-служебной... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T00:20:00+03:00

2025-03-27T00:20:00+03:00

2025-03-27T00:20:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия сегодня четко и грамотно выполняет свои обязанности, ее подразделения, части и соединения добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю праздника. День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта. "Подразделения, части и соединения современной Росгвардии четко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Вы отвечаете за охрану важнейших государственных и промышленных объектов, коммуникаций, предприятий транспорта, связи, энергетики, сопровождаете специальные грузы и гуманитарные колонны, осуществляете контроль за оборотом оружия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250327/putin-2007585841.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)