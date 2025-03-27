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Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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00:20 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007586179.html
Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин
Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин
Росгвардия сегодня четко и грамотно выполняет свои обязанности, ее подразделения, части и соединения добиваются значимых результатов в оперативно-служебной... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:20:00+03:00
2025-03-27T00:20:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия сегодня четко и грамотно выполняет свои обязанности, ее подразделения, части и соединения добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю праздника. День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта. "Подразделения, части и соединения современной Росгвардии четко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Вы отвечаете за охрану важнейших государственных и промышленных объектов, коммуникаций, предприятий транспорта, связи, энергетики, сопровождаете специальные грузы и гуманитарные колонны, осуществляете контроль за оборотом оружия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250327/putin-2007585841.html
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин

Путин: Росгвардия четко и грамотно выполняет свои обязанности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия сегодня четко и грамотно выполняет свои обязанности, ее подразделения, части и соединения добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю праздника.
День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.
"Подразделения, части и соединения современной Росгвардии четко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Вы отвечаете за охрану важнейших государственных и промышленных объектов, коммуникаций, предприятий транспорта, связи, энергетики, сопровождаете специальные грузы и гуманитарные колонны, осуществляете контроль за оборотом оружия", - сказал Путин.
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
00:13
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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