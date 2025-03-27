https://ria.ru/20250327/putin-2007586179.html
Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин
Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин
Росгвардия сегодня четко и грамотно выполняет свои обязанности, ее подразделения, части и соединения добиваются значимых результатов в оперативно-служебной... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:20:00+03:00
2025-03-27T00:20:00+03:00
2025-03-27T00:20:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росгвардия сегодня четко и грамотно выполняет свои обязанности, ее подразделения, части и соединения добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю праздника. День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта. "Подразделения, части и соединения современной Росгвардии четко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Вы отвечаете за охрану важнейших государственных и промышленных объектов, коммуникаций, предприятий транспорта, связи, энергетики, сопровождаете специальные грузы и гуманитарные колонны, осуществляете контроль за оборотом оружия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250327/putin-2007585841.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия добивается значимых результатов, заявил Путин
Путин: Росгвардия четко и грамотно выполняет свои обязанности