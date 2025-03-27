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Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в СВО - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:17 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007586009.html
Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в СВО
Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в СВО - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в СВО
Президент РФ Владимир Путин в День войск национальной гвардии отдельно обратился к росгвардейцам, которые участвуют в СВО, отметив, что они доблестно сражаются... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:17:00+03:00
2025-03-27T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
безопасность
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День войск национальной гвардии отдельно обратился к росгвардейцам, которые участвуют в СВО, отметив, что они доблестно сражаются за Родину, выявляют и уничтожают группы диверсантов, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных населенных пунктах, и поблагодарил их за верность Отечеству, железную волю, твердость духа и готовность до конца выполнить свой долг перед страной. Об этом он заявил в видеообращении по случаю праздника.День войск Национальной гвардии России отмечается 27 марта. "Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках. Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою", - сказал Путин. Он уверен, что опыт, полученный в суровых испытаниях, еще больше сплотит ряды войск Национальной гвардии, послужит дальнейшему повышению эффективности на всех участках ее работы. "А в этом - залог вашего высокого авторитета в обществе, уважения и доверия людей", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20250327/putin-2007585841.html
https://ria.ru/20250326/voennye-2007548854.html
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россия, владимир путин, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Безопасность
Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в СВО

Путин: росгвардейцы доблестно сражаются за Родину, уничтожают диверсантов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День войск национальной гвардии отдельно обратился к росгвардейцам, которые участвуют в СВО, отметив, что они доблестно сражаются за Родину, выявляют и уничтожают группы диверсантов, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных населенных пунктах, и поблагодарил их за верность Отечеству, железную волю, твердость духа и готовность до конца выполнить свой долг перед страной. Об этом он заявил в видеообращении по случаю праздника.
День войск Национальной гвардии России отмечается 27 марта.
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
00:13
"Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции, доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках. Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою", - сказал Путин.
Он уверен, что опыт, полученный в суровых испытаниях, еще больше сплотит ряды войск Национальной гвардии, послужит дальнейшему повышению эффективности на всех участках ее работы.
"А в этом - залог вашего высокого авторитета в обществе, уважения и доверия людей", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин заявил, что российские военные выполняют свой долг достойно
Вчера, 18:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбществоБезопасность
 
 
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