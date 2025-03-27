https://ria.ru/20250327/putin-2007585841.html

Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.03.2025

Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - Днем войск Национальной гвардии, отметив ее вклад в решение задач по защите РИА Новости, 27.03.2025

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - Днем войск Национальной гвардии, отметив ее вклад в решение задач по защите правопорядка и искоренению преступности. Об этом он сказал в видеообращении по случаю праздника."Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии, военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов, с честью служивших во славу Отечества", - сказал Путин в видеообращении по случаю праздника. Он отметил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан, искоренению преступности, достойно продолжает героические ратные традиции, которые были заложены еще в эпоху Российской империи, закалялись в сражениях Великой Отечественной войны, после победы в борьбе с бандами пособников нацистов, крепли в ходе мероприятий по ликвидации международного терроризма на Кавказе. "Желаю вам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России. С праздником вас! С днем войск Национальной гвардии!" - добавил президент.

https://ria.ru/20241125/rosgvardiya-1985628724.html

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Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником, отметив ее вклад в решение задач по защите правопорядка и искоренению преступности. 2025-03-27T00:13 true PT2M44S

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Дарья Буймова

россия, российская империя, кавказ, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, безопасность