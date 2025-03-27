https://ria.ru/20250327/putin-2007585841.html
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - Днем войск Национальной гвардии, отметив ее вклад в решение задач по защите РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:13:00+03:00
2025-03-27T00:13:00+03:00
2025-03-27T09:51:00+03:00
россия
российская империя
кавказ
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007616606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07721d1a07b84869b42663e33b916691.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - Днем войск Национальной гвардии, отметив ее вклад в решение задач по защите правопорядка и искоренению преступности. Об этом он сказал в видеообращении по случаю праздника."Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии, военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов, с честью служивших во славу Отечества", - сказал Путин в видеообращении по случаю праздника. Он отметил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан, искоренению преступности, достойно продолжает героические ратные традиции, которые были заложены еще в эпоху Российской империи, закалялись в сражениях Великой Отечественной войны, после победы в борьбе с бандами пособников нацистов, крепли в ходе мероприятий по ликвидации международного терроризма на Кавказе. "Желаю вам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России. С праздником вас! С днем войск Национальной гвардии!" - добавил президент.
https://ria.ru/20241125/rosgvardiya-1985628724.html
россия
российская империя
кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007616606_160:0:1600:1080_1920x0_80_0_0_20fe2b7b3487c2e6b819038767b9d524.jpg
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником, отметив ее вклад в решение задач по защите правопорядка и искоренению преступности.
2025-03-27T00:13
true
PT2M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская империя, кавказ, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, безопасность
Россия, Российская империя, Кавказ, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Безопасность
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Путин отметил вклад Росгвардии в решение задач по защите правопорядка
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником - Днем войск Национальной гвардии, отметив ее вклад в решение задач по защите правопорядка и искоренению преступности. Об этом он сказал в видеообращении
по случаю праздника.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии, военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов, с честью служивших во славу Отечества", - сказал Путин в видеообращении по случаю праздника.
Он отметил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан, искоренению преступности, достойно продолжает героические ратные традиции, которые были заложены еще в эпоху Российской империи, закалялись в сражениях Великой Отечественной войны, после победы в борьбе с бандами пособников нацистов, крепли в ходе мероприятий по ликвидации международного терроризма на Кавказе.
"Желаю вам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России. С праздником вас! С днем войск Национальной гвардии!" - добавил президент.