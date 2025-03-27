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Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии - РИА Новости, 27.03.2025
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00:05 27.03.2025 (обновлено: 00:23 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007585586.html
Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии
Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии
Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, пожелав ему успехов. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:05:00+03:00
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политика
владимир путин
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, пожелав ему успехов.Николаев в ходе встречи с Путиным в Кремле сообщил о своем желании участвовать в сентябрьских выборах."Вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты, в целом, удовлетворительные. Поэтому я желаю вам успехов", - сказал Путин главе региона.Кроме того, президент России отметил, что в регионе сохраняются нерешенные вопросы и это требует постоянного внимания стороны руководства Чувашии.
https://ria.ru/20250326/putin-2007585373.html
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политика, владимир путин, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), россия
Политика, Владимир Путин, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Россия
Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии

Путин пожелал Николаеву успехов на выборах главы Чувашии в сентябре

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, пожелав ему успехов.
Николаев в ходе встречи с Путиным в Кремле сообщил о своем желании участвовать в сентябрьских выборах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин попросил главу Чувашии уделять внимание поддержке бойцов СВО
Вчера, 23:58
"Вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты, в целом, удовлетворительные. Поэтому я желаю вам успехов", - сказал Путин главе региона.
Кроме того, президент России отметил, что в регионе сохраняются нерешенные вопросы и это требует постоянного внимания стороны руководства Чувашии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин провел встречу с главой Чувашии
Вчера, 23:31
 
ПолитикаВладимир ПутинЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Россия
 
 
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