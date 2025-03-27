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Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии
Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии
Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, пожелав ему успехов. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T00:05:00+03:00
2025-03-27T00:05:00+03:00
2025-03-27T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, пожелав ему успехов.Николаев в ходе встречи с Путиным в Кремле сообщил о своем желании участвовать в сентябрьских выборах."Вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты, в целом, удовлетворительные. Поэтому я желаю вам успехов", - сказал Путин главе региона.Кроме того, президент России отметил, что в регионе сохраняются нерешенные вопросы и это требует постоянного внимания стороны руководства Чувашии.
https://ria.ru/20250326/putin-2007585373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), россия
Политика, Владимир Путин, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Россия
Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии
Путин пожелал Николаеву успехов на выборах главы Чувашии в сентябре