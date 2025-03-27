https://ria.ru/20250327/putin-2007585586.html

Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии

Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии - РИА Новости, 27.03.2025

Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах главы Чувашии

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, пожелав ему успехов. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T00:05:00+03:00

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2025-03-27T00:23:00+03:00

политика

владимир путин

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Чувашии Олега Николаева участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, пожелав ему успехов.Николаев в ходе встречи с Путиным в Кремле сообщил о своем желании участвовать в сентябрьских выборах."Вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты, в целом, удовлетворительные. Поэтому я желаю вам успехов", - сказал Путин главе региона.Кроме того, президент России отметил, что в регионе сохраняются нерешенные вопросы и это требует постоянного внимания стороны руководства Чувашии.

https://ria.ru/20250326/putin-2007585373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), россия