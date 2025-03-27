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Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России - РИА Новости, 27.03.2025
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23:35 27.03.2025 (обновлено: 23:58 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin--2007821905.html
Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России
Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России
Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Мурманск пообщался с участниками детской научной просветительской экспедиции "Росатома" на Северный полюс и... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:35:00+03:00
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владимир путин
россия
мурманск
север
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Мурманск пообщался с участниками детской научной просветительской экспедиции "Росатома" на Северный полюс и встретился с моряками атомного подводного крейсера "Архангельск". Основные заявления:"Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус".Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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владимир путин, россия, мурманск, север
Владимир Путин, Россия, Мурманск, Север

Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Мурманск пообщался с участниками детской научной просветительской экспедиции "Росатома" на Северный полюс и встретился с моряками атомного подводного крейсера "Архангельск". Основные заявления:
  • "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения, особенно приятно, что он стоит на новом крейсере "Пермь";
  • Путин особо отметил мощь, точность и скорость движения к цели "Циркона";

Ранее в четверг российский лидер разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

  • Россия является мощной морской державой, будем делать все, чтобы поддерживать этот статус;
  • страна будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики;
  • новые корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособными и эффективными, речь о ближайшей перспективе;
  • флот составляет основу стратегической безопасности России;
  • Россия будет делать все необходимое в плане подготовки специалистов для работы на новых судах;
  • Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов;
  • комментируя опыт работы ветеранов СВО на "гражданке": участие в боевых действиях — это испытание для любого человека;
  • опыт СВО будет полезен ветеранам на различных гражданских должностях при общении с людьми.
«
"Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус".
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России
Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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