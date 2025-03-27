Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Мурманск пообщался с участниками детской научной просветительской экспедиции "Росатома" на Северный полюс и встретился с моряками атомного подводного крейсера "Архангельск". Основные заявления:
- "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения, особенно приятно, что он стоит на новом крейсере "Пермь";
- Путин особо отметил мощь, точность и скорость движения к цели "Циркона";
Ранее в четверг российский лидер разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
- Россия является мощной морской державой, будем делать все, чтобы поддерживать этот статус;
- страна будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики;
- новые корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособными и эффективными, речь о ближайшей перспективе;
- флот составляет основу стратегической безопасности России;
- Россия будет делать все необходимое в плане подготовки специалистов для работы на новых судах;
- Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов;
- комментируя опыт работы ветеранов СВО на "гражданке": участие в боевых действиях — это испытание для любого человека;
- опыт СВО будет полезен ветеранам на различных гражданских должностях при общении с людьми.
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"Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус".