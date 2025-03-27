https://ria.ru/20250327/putin--2007821905.html

Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России

Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России - РИА Новости, 27.03.2025

Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России

Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Мурманск пообщался с участниками детской научной просветительской экспедиции "Росатома" на Северный полюс и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:35:00+03:00

2025-03-27T23:35:00+03:00

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владимир путин

россия

мурманск

север

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Мурманск пообщался с участниками детской научной просветительской экспедиции "Росатома" на Северный полюс и встретился с моряками атомного подводного крейсера "Архангельск". Основные заявления:"Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус".Международный арктический форум проходит в Мурманске 26 и 27 марта под девизом "На Севере — жить!". Он посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума — фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

россия

мурманск

север

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владимир путин, россия, мурманск, север