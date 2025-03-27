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"От них зависит": Пушков раскрыл тайный замысел Парижа и Лондона по Украине - РИА Новости, 27.03.2025
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07:48 27.03.2025 (обновлено: 07:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/pushkov-2007605701.html
"От них зависит": Пушков раскрыл тайный замысел Парижа и Лондона по Украине
"От них зависит": Пушков раскрыл тайный замысел Парижа и Лондона по Украине - РИА Новости, 27.03.2025
"От них зависит": Пушков раскрыл тайный замысел Парижа и Лондона по Украине
Так называемая коалиция желающих президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера призвана создавать видимость деятельности,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:48:00+03:00
2025-03-27T07:49:00+03:00
в мире
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Так называемая коалиция желающих президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера призвана создавать видимость деятельности, чтобы о них не забывали, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Главная задача этих двух — не быть, а выглядеть. Выглядеть содержательно, решительно, внушительно. Делать вид, что от них зависит мир на Украине. С одной стороны, мешать его достижению, а, с другой, присоседиться к Трампу, чтобы о них, не дай бог, не забыли", — говорится в публикации.Парламентарий также отметил, что Макрон использует бесконечное множество саммитов и мероприятий, чтобы он мог продемонстрировать, что в состоянии руководить другими и находится в центре событий. Эти мероприятия призваны создать впечатление бешеной активности и лидерства, добавил сенатор.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Позднее газета Telegraph, в свою очередь, писала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.В минувшую среду Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Европе сообщило, что на новом саммите коалиции желающих, который пройдет в четверг в Париже, участники попытаются переосмыслить свои возможности поддержки Украины.
https://ria.ru/20250327/plan-2007593201.html
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в мире, украина, франция, лондон, эммануэль макрон, алексей пушков, кир стармер
В мире, Украина, Франция, Лондон, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Кир Стармер
"От них зависит": Пушков раскрыл тайный замысел Парижа и Лондона по Украине

Пушков: Макрон и Стармер создают картинку лидерства, говоря о поддержке Украины

© AP Photo / Justin Tallis Эммануэль Макрон и Кир Стармер
 Эммануэль Макрон и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Так называемая коалиция желающих президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера призвана создавать видимость деятельности, чтобы о них не забывали, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Главная задача этих двух — не быть, а выглядеть. Выглядеть содержательно, решительно, внушительно. Делать вид, что от них зависит мир на Украине. С одной стороны, мешать его достижению, а, с другой, присоседиться к Трампу, чтобы о них, не дай бог, не забыли", — говорится в публикации.
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Парламентарий также отметил, что Макрон использует бесконечное множество саммитов и мероприятий, чтобы он мог продемонстрировать, что в состоянии руководить другими и находится в центре событий. Эти мероприятия призваны создать впечатление бешеной активности и лидерства, добавил сенатор.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Позднее газета Telegraph, в свою очередь, писала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
В минувшую среду Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Европе сообщило, что на новом саммите коалиции желающих, который пройдет в четверг в Париже, участники попытаются переосмыслить свои возможности поддержки Украины.
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В миреУкраинаФранцияЛондонЭммануэль МакронАлексей ПушковКир Стармер
 
 
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