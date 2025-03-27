https://ria.ru/20250327/prozorov-2007593915.html

Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину

Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину - РИА Новости, 27.03.2025

Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину

Курьер Иван Паскарь, который, по версии следствия, доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:23:00+03:00

2025-03-27T03:23:00+03:00

2025-03-27T03:23:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь, который, по версии следствия, доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, признал вину и помогает расследованию дела, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Он признал вину и активно способствует раскрытию преступления", - сказано в материалах. В документах также приводится позиция его адвоката, который указывает, что его подзащитный не угрожал ни потерпевшим, ни другим участникам процесса, и никак не намерен вредить расследованию. Ранее Замоскворецкий суд столицы продлил ему арест до 12 апреля. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестован его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по ее просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун. Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, варшава, россия, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)