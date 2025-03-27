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Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину - РИА Новости, 27.03.2025
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03:23 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/prozorov-2007593915.html
Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину
Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину - РИА Новости, 27.03.2025
Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину
Курьер Иван Паскарь, который, по версии следствия, доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:23:00+03:00
2025-03-27T03:23:00+03:00
происшествия
москва
варшава
россия
ростислав журавлев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь, который, по версии следствия, доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, признал вину и помогает расследованию дела, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Он признал вину и активно способствует раскрытию преступления", - сказано в материалах. В документах также приводится позиция его адвоката, который указывает, что его подзащитный не угрожал ни потерпевшим, ни другим участникам процесса, и никак не намерен вредить расследованию. Ранее Замоскворецкий суд столицы продлил ему арест до 12 апреля. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестован его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по ее просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун. Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.
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происшествия, москва, варшава, россия, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Варшава, Россия, Ростислав Журавлев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Курьер, доставивший бомбу для Прозорова, признал вину

Обвиняемый в покушении на экс-полковника СБУ Прозорова помогает раскрыть дело

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramИван Паскарь
Иван Паскарь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Иван Паскарь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь, который, по версии следствия, доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, признал вину и помогает расследованию дела, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Он признал вину и активно способствует раскрытию преступления", - сказано в материалах.
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В документах также приводится позиция его адвоката, который указывает, что его подзащитный не угрожал ни потерпевшим, ни другим участникам процесса, и никак не намерен вредить расследованию.
Ранее Замоскворецкий суд столицы продлил ему арест до 12 апреля. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно.
Кроме того, арестован его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля.
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По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по ее просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун.
Росфинмониторинг внес Паскаря в перечень террористов и экстремистов 25 марта 2025 года.
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