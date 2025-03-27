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Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:41 27.03.2025 (обновлено: 07:46 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой - РИА Новости, 27.03.2025
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
Погибший военкор Первого канала Анна Прокофьева многое делала, чтобы показать войну и геройство российских бойцов, считая это своим долгом, сказал... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:41:00+03:00
2025-03-27T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
анна прокофьева
дмитрий песков
дмитрий волков
украина
белгородская область
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Погибший военкор Первого канала Анна Прокофьева многое делала, чтобы показать войну и геройство российских бойцов, считая это своим долгом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она очень много делала для того, чтобы показать эту войну. Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда. И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально", - сказал он в сюжете Первого канала.В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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анна прокофьева, дмитрий песков, дмитрий волков, украина, белгородская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Анна Прокофьева, Дмитрий Песков, Дмитрий Волков, Украина, Белгородская область, Общество
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой

Песков: военкор Прокофьева многое делала, чтобы показать геройство бойцов

Анна Прокофьева
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Анна Прокофьева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Погибший военкор Первого канала Анна Прокофьева многое делала, чтобы показать войну и геройство российских бойцов, считая это своим долгом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она очень много делала для того, чтобы показать эту войну. Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда. И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально", - сказал он в сюжете Первого канала.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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Специальная военная операция на УкраинеАнна ПрокофьеваДмитрий ПесковДмитрий ВолковУкраинаБелгородская областьОбщество
 
 
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