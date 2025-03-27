https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html

Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой

Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой - РИА Новости, 27.03.2025

Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой

Погибший военкор Первого канала Анна Прокофьева многое делала, чтобы показать войну и геройство российских бойцов, считая это своим долгом, сказал... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:41:00+03:00

2025-03-27T07:41:00+03:00

2025-03-27T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

анна прокофьева

дмитрий песков

дмитрий волков

украина

белгородская область

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Погибший военкор Первого канала Анна Прокофьева многое делала, чтобы показать войну и геройство российских бойцов, считая это своим долгом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она очень много делала для того, чтобы показать эту войну. Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда. И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально", - сказал он в сюжете Первого канала.В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.

https://ria.ru/20250326/prokofeva-2007559790.html

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белгородская область

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Дарья Буймова

анна прокофьева, дмитрий песков, дмитрий волков, украина, белгородская область, общество