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Украинские военные угрожали жителям Курской области, рассказала очевидец - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/prestupleniya-2007599413.html
Украинские военные угрожали жителям Курской области, рассказала очевидец
Украинские военные угрожали жителям Курской области, рассказала очевидец - РИА Новости, 27.03.2025
Украинские военные угрожали жителям Курской области, рассказала очевидец
Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T05:25:00+03:00
2025-03-27T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 27 мар – РИА Новости. Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть родственники, служащие в ВС РФ, рассказала женщина, которую в марте эвакуировали российские военные из приграничья. Кадры ее опроса военным следователем есть в распоряжении РИА Новости. "Хотя (люди – ред.) говорили, где-то (ВСУ – ред.) пугали. Ну, граждане нам рассказали, что они (ВСУ – ред.) сказали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать", - рассказала женщина. Ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250323/vsu-2006739570.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Украинские военные угрожали жителям Курской области, рассказала очевидец

ВСУ обещали отрезать пальцы жителям курских сел, если их родные служат в армии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 27 мар – РИА Новости. Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть родственники, служащие в ВС РФ, рассказала женщина, которую в марте эвакуировали российские военные из приграничья. Кадры ее опроса военным следователем есть в распоряжении РИА Новости.
"Хотя (люди – ред.) говорили, где-то (ВСУ – ред.) пугали. Ну, граждане нам рассказали, что они (ВСУ – ред.) сказали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать", - рассказала женщина.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Нацбаты ВСУ сбрасывали тела жертв в водохранилище, рассказал очевидец
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Ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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