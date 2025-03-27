https://ria.ru/20250327/prestupleniya-2007599413.html

Украинские военные угрожали жителям Курской области, рассказала очевидец

Украинские военные угрожали жителям Курской области, рассказала очевидец - РИА Новости, 27.03.2025

Украинские военные угрожали жителям Курской области, рассказала очевидец

Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:25:00+03:00

2025-03-27T05:25:00+03:00

2025-03-27T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 27 мар – РИА Новости. Украинские военные, оккупировавшие села в Курской области, запугивали местных жителей, что их будут кидать в подвалы и отрезать им пальцы, если у них есть родственники, служащие в ВС РФ, рассказала женщина, которую в марте эвакуировали российские военные из приграничья. Кадры ее опроса военным следователем есть в распоряжении РИА Новости. "Хотя (люди – ред.) говорили, где-то (ВСУ – ред.) пугали. Ну, граждане нам рассказали, что они (ВСУ – ред.) сказали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать", - рассказала женщина. Ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250323/vsu-2006739570.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия