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"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США
"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США - РИА Новости, 27.03.2025
"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США
Глава киевского режима Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы, заявил... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:58:00+03:00
2025-03-27T04:58:00+03:00
2025-03-27T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive."Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры. На них, очевидно, нужно будет провести черту. <…> И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки. <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше", — сказал эксперт.Он также напомнил, что Европа не заинтересована в мирном процессе и всячески подталкивает Киев к продолжению военных действий.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он заявлял, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.
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в мире, европа, сша, владимир зеленский, дэниел дэвис, дональд трамп
В мире, Европа, США, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп
"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США
Подполковник Дэвис: Зеленский не понимает, что может потерять еще больше