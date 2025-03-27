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"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США - РИА Новости, 27.03.2025
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04:58 27.03.2025 (обновлено: 13:21 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/povedenie-2007598366.html
"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США
"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США - РИА Новости, 27.03.2025
"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США
Глава киевского режима Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы, заявил... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:58:00+03:00
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в мире
европа
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive."Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры. На них, очевидно, нужно будет провести черту. &lt;…&gt; И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки. &lt;…&gt; Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше", — сказал эксперт.Он также напомнил, что Европа не заинтересована в мирном процессе и всячески подталкивает Киев к продолжению военных действий.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он заявлял, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.
https://ria.ru/20250327/dubinskiy-2007587960.html
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в мире, европа, сша, владимир зеленский, дэниел дэвис, дональд трамп
В мире, Европа, США, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп
"Играет с огнем": поведение Зеленского вызвало ярость в США

Подполковник Дэвис: Зеленский не понимает, что может потерять еще больше

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive.
"Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры. На них, очевидно, нужно будет провести черту. <…> И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки. <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше", — сказал эксперт.
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Он также напомнил, что Европа не заинтересована в мирном процессе и всячески подталкивает Киев к продолжению военных действий.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он заявлял, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.
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В миреЕвропаСШАВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисДональд Трамп
 
 
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