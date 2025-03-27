Премьера From IN китайского театра танца Xiexin впервые пройдет в Москве
Премьера From IN китайского театра танца Xiexin впервые пройдет в Москве в июне
© Фото : пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"Премьера From IN китайского театра танца Xiexin
© Фото : пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"
Премьера From IN китайского театра танца Xiexin
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьера постановки From IN ("Изнутри") китайского театра Xiexin Dance Theatre впервые состоится в Москве 4 и 5 июня на сцене Государственного академического театра имени Моссовета, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".
"На сцене Государственного академического театра имени Моссовета 4 и 5 июня 2025 года состоится московская премьера постановки From IN ("Изнутри") китайского театра Xiexin Dance Theatre. Для труппы это станет первым выступлением в Москве", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"Премьера From IN китайского театра танца Xiexin
© Фото : пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"
Премьера From IN китайского театра танца Xiexin
Спектакль отличается самобытной хореографией, в которой сливаются воедино элементы традиционного китайского балета и современных танцевальных направлений, заимствованных из различных культур. Тем самым образуется мост между прошлым и настоящим, Востоком и Западом.
Постановка From IN – начало Театра Xiexin. Спектакль посвящен исследованию человеческой природы сквозь различные призмы. В центре спектакля не только физическое воплощение человека, но и культурные контексты. Сцена становится неким пространством для размышлений о том, каким было человеческое тело и как оно трансформировалось в современном мире, а также изучения тайны движений.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"Премьера From IN китайского театра танца Xiexin
© Фото : пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"
Премьера From IN китайского театра танца Xiexin
Театр Xiexin под руководством хореографа СиСин с момента основания в 2014 году не только активно участвует в культурной жизни Китая, но и знаменит на международной сцене. СиСин и ее труппа ставят перед собой амбициозные цели: исследовать потенциал человеческого тела и создавать оригинальные произведения, которые отражают актуальные темы и проблемы общества.
Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" является одним из значимых культурных событий Москвы. Проект был учрежден в 2001 году, он объединяет самые разные виды искусства – от театра, классической музыки и живописи до оригинальных арт-проектов.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"Премьера From IN китайского театра танца Xiexin
© Фото : пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"
Премьера From IN китайского театра танца Xiexin