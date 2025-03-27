https://ria.ru/20250327/posevnaya-1781167572.html

Посевной календарь на апрель-2025: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный посевной календарь на апрель 2025: года для огородника и садовода

Посевной календарь на апрель-2025: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный посевной календарь на апрель 2025 года поможет огородникам и садоводам организовать свою работу в этот весенний месяц. Таблица удачных и неблагоприятных... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:15:00+03:00

2025-03-27T14:15:00+03:00

2025-03-27T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лунный посевной календарь на апрель 2025 года поможет огородникам и садоводам организовать свою работу в этот весенний месяц. Таблица удачных и неблагоприятных дней для посева семян на рассаду и высадки растений в открытый грунт, правила подготовки почвы и теплицы – в материале РИА Новости.Посевной календарь на апрельПосевной календарь поможет определить, в какое время лучше всего сажать те или иные растения и проводить какую-либо работу в огороде в соответствии с фазами Луны.Фазы Луны в апрелеРастущая Луна будет в период с 1 по 12, с 28 по 30 апреля, убывающая – с 14 по 26 число.ПолнолуниеВ этом году в апреле оно приходится на 13 апреля.НоволуниеВ апреле 2025 года новолуние 27 числа.Календарь садовода и огородникаЛунный календарь садовода и огородника учитывает сразу два фактора, влияющие на развитие растений: фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится. Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.Благоприятные посадочные дниВ зависимости от вида растения можно выделить наиболее подходящие дни для работы с ним.Неблагоприятные дниНоволуние состоится 27 апреля, а полнолуние — 13 апреля. В эти даты лучше воздержаться от работ на огороде, также в это время не рекомендуется проводить некоторые агротехнические мероприятия, подробнее об этом – в календарной таблице.Календарная таблицаЧто можно сеять и сажать в апрелеДля садоводов апрель - один из самых загруженных рабочих месяцев. С 15 по 30 апреля – время интенсивных посевов и посадок. Земля должна быть достаточно прогретой. Для прорастания растений необходимо, чтобы температура почвы на глубине до 10 см прогрелась до +5 °С."После 20 апреля на рассаду можно высаживать огурцы. Лучше всего семена посадить в торфяные горшочки. Через три недели уже появятся первые всходы. Раньше огурцы высаживали семенами сразу в открытый грунт, то такая практика дает очень низкие и поздние урожаи.В открытый грунт после 20 апреля можно высаживать овощи: редис, морковь, горох, свеклу, репу и пряные травы: сельдерей, петрушку, укроп, салат, лук-севок.В зависимости от сорта во второй половине апреля в грунт можно высаживать перец. Он любит очень теплую почву, поэтому проверьте температуру. Она должна быть на глубине 10 см не менее +16 °С. Если земля будет прогретой, то качество плодов будет хорошим.Арбузы, тыквы и дыни следует высаживать на рассаду после 20 апреля. Сначала семена нужно замочить и посадить в торфяные горшочки. В теплицу или в открытый грунт их пересаживают после 20 мая.После 25 апреля садоводы сеют цветы: настурцию, васильки, бархатцы, лобелию, люпин, космею, декоративную капусту.Если говорить про овощные культуры, то многие из них боятся весенних возвратных заморозков, поэтому нужно использовать нетканый укрывной материал или полиэтиленовую пленку", – отмечают эксперты.Работы садовода в апрелеВ апреле просыпаются первые вредители, пора подготавливать участки и высаживать саженцы, а также проводить другие земельные работы.Работа с ягодными растениямиВ апреле необходимо:Посадка саженцевК такой работе лучше приступить во второй половине месяца, когда почва гарантированно прогреется. Перед посадкой необходимо заложить дренаж и внести удобрения (в зависимости от растения), также для саженцев нужно установить опору.Борьба с инфекциями и насекомымиСамым первым просыпается яблонный цветоед, это происходит уже во время набухания почек. Несмотря на то, что изначально он проявляет минимальную активность, так как не может летать, он способен подняться на крону дерева по стволу. Для борьбы с вредителем рекомендуют нанести на дерево ловчий пояс, к примеру клеевой:Такую процедуру нужно проделать как можно раньше, так как при появлении первых листьев она уже не принесет результата – насекомые уже будут в кроне. Если по каким-то причинам предотвратить это не удалось – убрать их можно будет только с помощью встряхивания. Делать это необходимо с утра, пока температура не поднялась выше +10 °С. Перед этим под дерево или кустарник нужно подложить подстилку, чтобы было легче собрать вредителей и уничтожить их. В этот период также активизируются личинки тли, гусениц листоверток и другие вредители.Работы огородников в апрелеВ апреле пробуждается почва, выравнивается температура, огородники все больше времени проводят на участке.Подготовка почвыНа уже сформированных грядках необходимо провести рыхление и пролить землю раствором марганцовки или специальными средствами, например "Фитоспорином" или "Бактофитом", также можно посеять сидераты – они помогут насытить почву полезными микроэлементами и улучшат ее структуру. Если осенью не было подкормки, то самое время удобрить грунт сейчас перепревшим навозом или компостом. Лучше всего сделать это за месяц до посадки овощей, а перед самым посевом наступает время для минеральных удобрений. На кислой почве необходимо провести известкование: на 1 м2 вносят 300–400 г извести и перекапывают.Укрытие грядокВ начале апреля еще прохладно, поэтому грядки необходимо накрыть. Лучше использовать новый полиэтилен, так как он пропускает больше света, но если взять старый – его нужно предварительно промыть. В жару укрытие нужно снимать.Посев культур, устойчивых к холодуНекоторые культуры необходимо сажать до наступления жарких дней, поэтому апрель – идеальное время для следующих овощей и растений:Истребление вредоносных насекомыхВ апреле начинает проявлять активность крестоцветная блошка. Для защиты растений от этого вредителя необходимо посыпать посевы древесной золой и установить клеевые ловушки. Также вред может нанести крестоцветная муха, от нее тоже спасет древесная зола и дополнительное взрыхление земли. Можно еще накрывать культуры, плотно прижимая пленку к грунту.Работы в теплицахВ это время в теплицах проводят дезинфекцию: обрабатывают стены и каркас, а также делают уборку. Можно заменить верхний слой грунта свежей землей, а с целью дезинфекции пролить ее кипятком.Приметы садовода и огородника на апрельВ те времена, когда огородники не могли опираться на научные рекомендации, они следовали приметам. Многие из них соотносились с церковными праздниками, а некоторые с природными явлениями:

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https://ria.ru/20250327/posevnaya-1783689286.html

https://ria.ru/20250313/kabachki-1782148963.html

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россия, общество, растения, растениеводство, цветы, овощи