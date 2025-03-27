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В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 27.03.2025 (обновлено: 23:42 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/poltava-2007823107.html
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 27.03.2025
В Полтаве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в украинской Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:40:00+03:00
2025-03-27T23:42:00+03:00
полтава
специальная военная операция на украине
в мире
россия
полтавская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинской Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрыв в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250327/aerodrom-2007696078.html
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007694638.html
полтава
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полтава, в мире, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Полтава, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинской Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Взрыв в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Вчера, 14:54
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтаваВ миреРоссияПолтавская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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