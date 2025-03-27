https://ria.ru/20250327/poltava-2007823107.html

В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 27.03.2025

В Полтаве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в украинской Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинской Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрыв в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250327/aerodrom-2007696078.html

https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007694638.html

полтава

россия

полтавская область

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